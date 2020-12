Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, i genitori di Giulio Regeni e Roberto Burioni, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:30, con il dodicesimo appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti.

Torna Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

Saranno in studio il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli; il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Roberto Burioni; i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Ci saranno anche Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo, tra i protagonisti del nuovo film di Giovanni Veronesi Tutti per 1 - 1 per tutti, secondo capitolo della saga dei "Moschettieri del Re". Poi, Zucchero "Sugar" Fornaciari, live con "Sarebbe questo il mondo", brano contenuto nel nuovo album "D.O.C. Deluxe" e Marco Travaglio, nelle librerie con "Bugiardi senza gloria". Tra gli ospiti anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; lo storico dell'arte e critico Flavio Caroli; lo scrittore, filosofo e architetto Roberto Peregalli, che di recente ha pubblico il nuovo libro "Il corpo incantato"; i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da New York e Marco Varvello da Londra.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz.