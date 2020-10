Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, Lucia Azzolina e Mara Venier, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il quinto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano.

Presenze importanti quelle di stasera nel salotto di Rai3, soprattutto alla luce del nuovo Dpcm firmato oggi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ci saranno, infatti, la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora. Già protagonista nel corso della scorsa puntata, tornerà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che non potrà esimersi dal fare chiarezza sulle prossime misure restrittive prevista nella sua regione.

Ci saranno anche il direttore sanitario dell'ATS di Milano Vittorio Demicheli; il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena) Rino Rappuoli.

E ancora: la cantautrice statunitense LP con l'ultima hit "The One That You Love", a quota 10 milioni di views su YouTube; Walter Veltroni, in libreria dal 29 ottobre con "Buonvino e il caso del bambino scomparso"; Mara Venier; Francesco Guccini, che ha appena pubblicato la raccolta "Note di Viaggio - capitolo 2: non vi succederà niente" e il romanzo "Che cosa sa Minosse" scritto con Loriano Macchiavelli; Sigfrido Ranucci e Nello Scavo.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti: Massimo Lopez in collegamento, Geppi Cucciari, protagonista da lunedì 26 ottobre su Rai3 del nuovo programma "Che succ3de?", e Francesca Fialdini, da lunedì in onda con le nuove puntate di "Fame d'Amore" su Rai3.