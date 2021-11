Che tempo che fa: ospiti Pierfrancesco Favino e Alessandro Gassmann, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna stasera su Rai3 a partire dalle 20:00. In studio con il conduttore anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti della puntata, il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi; il Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University Alberto Mantovani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; l'economista Carlo Cottarelli; Vincenzo Spadafora, autore del libro "Senza riserve. In politica e nella vita"; Michele Serra con la sua rubrica "Le cose che non ho capito".

E ancora, Pierfrancesco Favino, nelle sale dal 18 novembre con Promises, nel suo primo ruolo da protagonista in una produzione internazionale; Alessandro Gassmann, in onda dall'11 novembre su Rai1 con la nuova fiction "Un Professore"; l'attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, Simona Marchini, in libreria con l'autobiografia "Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro".

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Stash, in radio col nuovo singolo dei The Kolors, "Leoni al sole". Tornano anche al Tavolo Alessandro Gassmann e Simona Marchini.