Che tempo che fa, ospiti i Maneskin, il ministro Dario Franceschini e Paola Cortellesi, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il sesto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano.

Nel corso del nuovo appuntamento ci saranno il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; la vice-presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein; l'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

E ancora: Paola Cortellesi; i Maneskin in anteprima tv col nuovo singolo "Vent'anni"; Gad Lerner in libreria con "L'Infedele. Una traversata dagli operai ai padroni"; Ambra Angiolini, autrice del nuovo romanzo autobiografico "InFame"; Sigfrido Ranucci; il Premio Pulitzer David Cay Johnston; la corrispondente Rai da Parigi Iman Sabbah.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospite Luca Bizzarri, in tv su Rai2 con la nuova stagione di "Quelli che il calcio" e nelle librerie con il suo primo romanzo, "Disturbo della pubblica quiete"". Torna al tavolo anche Ambra Angiolini.