Che tempo che fa su Nove: Gino Cecchettin, Claudio Baglioni e Piefrancesco Favino, ospiti del 10 dicembre

Stasera 10 dicembre, Fabio Fazio fa il suo ritorno su Nove, e in streaming su discovery+, con Che tempo che fa. Il programma, reduce dai notevoli successi nelle puntate precedenti, si presenta con la sua formula consolidata, con ospiti di prestigio, presenze fisse e lo spazio finale denominato Il tavolo. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni.

La diretta inizierà alle 19:30 con Che tempo che farà, il backstage con Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa alle ore 20:00.

Che tempo che fa: ospiti di domenica 10 dicembre

Per l'attualità

Gino Cecchettin è il primo ospite di Fabio Fazio, a pochi giorni dal funerale della figlia Giulia, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre a Padova davanti a una folla di migliaia di persone.

Per la Musica

Claudio Baglioni, in tour nel 2024 con il Rock-Opera-Show "aTUTTOCUORE" nelle maggiori arene indoor d'Italia, con la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini, che vedrà il suo debutto il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Lo straordinario percorso artistico di Claudio Baglioni, con 55 anni di carriera e oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è raccontato per la prima volta e in prima persona nel libro "Altrove e qui", uscito a novembre, con le fotografie di Alessandro Dobici.

Per il Cinema

Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, protagonisti del nuovo film di Stefano Sollima Adagio, presentato in concorso all'80ª Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale dal 14 dicembre.

Un gangster movie che vede nel cast anche Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Francesco Di Leva e Gianmarco Franchini, con la colonna sonora dei Subsonica. La nostra recensione di Adagio.

Altri Ospiti

E ancora: Roberto Peregalli, nel centenario della nascita del padre, il poeta Alessandro Peregalli, la cui intera opera è raccolta nel volume "L'Anima - Tutte le poesie (1939 - 1989)", nelle librerie dal 15 dicembre.

Il climatologo Luca Mercalli. Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. La vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, Aldo Cazzullo e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica.

Il tavolo chiude la serata

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis, che lo scorso 26 novembre a Malaga ha vinto per la seconda volta nella sua storia la Coppa Davis, 47 anni dopo il trionfo del 1976 a Santiago del Cile.

Giusy Ferreri, in radio con il nuovo brano Il meglio di te. Lo chef stellato Giorgio Locatelli, Lillo, protagonista della commedia natalizia Elf Me, nella quale veste i panni dell'elfo costruttore Trip, La nostra recensione di Elf Me.

E ancora Gabriele Corsi, sul NOVE giovedì 14 dicembre in prima serata con Don't Forget the Lyrics - Serata speciale" e Simona Ventura, che potrebbe coronare il sogno di duettare con Claudio Baglioni.