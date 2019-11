Che tempo che fa, Luciana Littizzetto scrive a Emanuele Filiberto: "Ti prego, non tornare" (VIDEO)

Luciana Littizzetto ha letto un'ideale lettera a Emanuele Filiberto di Savoia durante l'ultima puntata di Che tempo che fa, pregandolo di non tornare, di lasciar da parte le aspirazioni monarchiche perchè in Italia, al momento, politicamente si è già abbastanza confusi così.

"Caro Filiberto, principone di casa Savoia...Aspirante al trono ma per ora attaccante al tram". Comincia così quella lettera accorata di Luciana Littizzetto a Emanuele Filiberto, qualche riga buttata giù per chiedergli espresamente di: "non tornare. Te ne prego, non tornare perchè ne abbiamo già abbastanza così ci mancano solo i Savoia".

Certo, non che l'erede della casa sabauda abbia mai realmente espresso la volontà di gareggiare nell'affollatissimo panorama politico italiano, più semplicemente la comica ha preso a pretesto la campagna di comunicazione Netflix che ha visto protagonista Emanuele Filiberto qualche settimana fa per lanciare la propria critica ai politici di casa nostra con l'ironia che da anni la distingue.

E infatti continua: "L'Italia è già in mano a un Conte e dal punto di vista araldico siamo a posto. Tu che canti a Sanremo, vivi sereno. Lo dico per noi e per te. Per noi perchè ne abbiamo abbastanza di chi non sa fare un cacchio però si mette in testa di governarci [...] Tutto è meglio che stare in parlamento da noi!". Un intervento, dunque, perfettamente in linea con lo spirito parecchio critico dell'intera puntata, che ha avuto tra gli ospiti anche Tiziano Ferro, autore di un monologo contro il bullismo, e Carola Rackete, e che potete guardare per intero sul sito raiplay.it.