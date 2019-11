Che Tempo Che Fa: Carola Rackete e Tiziano Ferro ospiti stasera su Rai2!

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai2 con diversi ospiti d'eccezione: Carola Rackete, Tiziano Ferro e molti altri ancora. Lo show di successo con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck sarà preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Ospiti della puntata: Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino, nominato nel 2018 da Papa Francesco Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, nelle librerie con "Sul Confine. Incontri che vincono le paure", una riflessione su grandi temi come la vita e il fine vita, la guerra, l'Europa; Paolo Gentiloni, designato nuovo Commissario europeo per gli affari economici e monetari lo scorso settembre ed ex Presidente del Consiglio; lo scrittore Roberto Saviano.

E, ancora, tre esclusive tv: Carola Rackete, la giovane capitana della Sea-Watch 3, fresca di stampa del libro "Il mondo che vogliamo. Appello all'ultima generazione", scritto con Anne Weiss, dove ripercorre la sua vita, dal suo impegno contro la catastrofe climatica che incombe sul nostro pianeta all'aiuto ai migranti - con lei in studio Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant'Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati; Tiziano Ferro, che ha appena pubblicato "Accetto miracoli", il suo nuovo album di inediti, prodotto dal guru del sound R&B americano Timbaland e anticipato dall'omonimo singolo, già in vetta nella classifica dell'airplay e che il cantautore proporrà in studio; Jannik Sinner, il più giovane tennista italiano della storia a essere entrato tra i migliori 100 del ranking mondiale, grazie alla vittoria della Next Generation Atp Finals a Milano lo scorso 9 novembre, a soli 18 anni.

E poi ancora, il mattatore Enrico Brignano, con un monologo inedito; Max Pezzali, in radio con il brano "In questa città". A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Mara Maionchi, uno dei volti televisivi più amati in Italia, e l'attore Lello Arena, ora nei teatri con lo spettacolo "Miseria e nobiltà". Al tavolo torna anche Max Pezzali.