Che tempo che fa 2019, stasera su Rai2 al via la nuova edizione: gli ospiti

Che Tempo Che Fa ritorna stasera su Rai2 con una nuova edizione, la diciassettesima, e con tanti ospiti a salutare il debutto dello show, dopo l'amara chiusura e le polemiche della passata stagione, alimentate dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Appuntamento alle 21:00 con Che Tempo che Fa e di tutti i suoi ospiti: l'ex Ministro dell'Economia Giovanni Tria, in studio anche Carlo Cottarelli, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, fresca vincitrice della Medaglia d'Oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea Del Sud, Manuel Bortuzzo, Enrico Brignano con un monologo inedito, Michela Murgia, ora in libreria con "Morgana - Storie di ragazze che tua madre non approverebbe", scritto a quattro mani con Chiara Tagliaferri.

Ospite speciale sarà Mahmood che presenterà il nuovo singolo "Barrio", da oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube e 7 milioni di stream, che anticipa il suo secondo album in uscita nel 2020. Ad accompagnare Fabio Fazio le due co-conduttrici e ormai amiche di lunga data: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Ogni puntata sarà preceduta alle ore 19.30 da "Che Tempo Che Farà", in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intratterranno con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione. Con loro anche Ale e Franz, Raul Cremona e l'inviato speciale Gigi Marzullo. A chiudere questa prima parte, stasera l'intervista a Gino Strada, in occasione del 25° anniversario di Emergency.

A seguire tornerà anche l'appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona. Ospiti della puntata Fabio Rovazzi, Daniele Liotti protagonista di Un passo dal cielo su Rai1 e Miss Italia 2019 Carolina Stramare.