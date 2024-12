A che punto è il film d'animazione del regista di Parasite Bong Joon Ho?

I fan di Bong Joon Ho possono finalmente gioire. Secondo quanto riportato da Screen Daily, il prossimo film d'animazione del regista di Parasite, ancora senza titolo, sta facendo progressi significativi e si trova ormai "a metà strada" della sua produzione.

L'aggiornamento arriva dal CEO di Barunson E&A, Seo Woo-sik, durante il Red Sea International Film Festival, evento che ha visto la partecipazione anche del regista. Al momento, il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma le informazioni finora emerse hanno già suscitato grande interesse.

Tutti i dettagli del film d'animazione

Bong Joon Ho ha scelto un approccio molto personale per la realizzazione di questo film, disegnando a mano l'intero storyboard. La produzione è iniziata quest'estate e si ispira liberamente al libro The Deep: The Extraordinary Creatures of the Abyss, scritto dalla francese Claire Nouvian. La trama rimane ancora sconosciuta, ma si dice che il film esplorerà il misterioso mondo delle creature marine e il rapporto tra la vita nelle profondità marine e quella degli esseri umani. Il regista ha rivelato di voler mantenere il massimo riserbo sulla storia per mantenere alta la suspense.

Bong Joon-ho con gli Oscar vinti per Parasite

A livello di cast, un'importante novità è l'ingresso di Werner Herzog, che parteciperà al progetto prestando la sua voce per uno dei personaggi. Questo aggiunge un ulteriore livello di fascino al film, già reso speciale dal coinvolgimento di Bong Joon Ho, noto per la sua visione unica e innovativa.

Il film, ancora privo di titolo ufficiale, è destinato a diventare la produzione più costosa nella storia del cinema coreano, con un budget stimato di circa 52 milioni di dollari. Sony Pictures ha già confermato la sua collaborazione per la distribuzione mondiale.

Bong ha lavorato alla sceneggiatura dal 2018, terminandola a gennaio 2021. Lo stesso direttore della fotografia di Parasite e Burning, Hong Kyung-pyo, si occuperà dell'illuminazione visiva. Nel frattempo, l'uscita del travagliato Mickey 17 di Bong è prevista per l'aprile 2025.

La descrizione dell'horror con Robert Pattinson recita: "Lo sceneggiatore e regista premio Oscar di Parasite, Bong Joon Ho, presenta la sua prossima esperienza cinematografica rivoluzionaria, Mickey 17. L'improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si è trovato nella straordinaria circostanza di lavorare per un datore di lavoro che richiede il massimo impegno nel lavoro... morire, per vivere".