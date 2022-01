Charlotte Casiraghi a cavallo apre la sfilata di Chanel a Parigi (FOTO)

Charlotte Casiraghi ha aperto la sfilata della Fashion Week di Parigi in sella ad un cavallo: come testimoniano le foto, la nipote di Grace Kelly ha cavalcato, prima al passo e poi al galoppo, per poi dare spazio alle modelle e agli abiti di Chanel della collezione primavera-estate 2022.

La Casiraghi, ambasciatrice della maison, ha anche preso parte ad un film che evoca un mondo immaginario legato a Chanel che è stato proiettato prima della sfilata. "L'idea per l'allestimento della mostra", ha spiegato Virginie Viard, direttrice creativa della maison, "è nata da un desiderio di lunga data di lavorare con Xavier Veilhan."

"I suoi riferimenti al costruttivismo mi ricordano quelli di Karl Lagerfeld. Mi piace questa somiglianza di spirito tra noi, ora e nel tempo. Oltre a creare l'arredamento della mostra con i suoi riferimenti alle avanguardie degli anni Venti e Trenta, Xavier ha voluto lavorare con la figlia di Carolina di Monaco. Il suo universo artistico è pieno di cavalli e Charlotte è un'abile cavallerizza". Ha concluso la Viard.

L'universo visivo della nuova sfilata di Chanel, voluto dalla stessa Viard, vede all'opera Veilhan per una allestimento ispirato al costruttivismo: per la prima volta, oltre alla cavalcata di Charlotte Casiraghi, Chanel ha affidato a un artista contemporaneo l'ideazione dell'allestimento di un fashion show.