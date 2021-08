Charlie Watts, è morto il batterista dei The Rolling Stones, aveva 80 anni

Charlie Watts è morto oggi, 24 agosto 2021, all'età di 80 anni: il batterista dei Rolling Stones era ricoverato in ospedale.

Recentemente il musicista aveva rinunciato a partecipare al tour americano del gruppo per motivi di salute e legati a cure mediche sulle quali non erano stati svelati i dettagli.

Un comunicato ufficiale dichiara: "Con immensa tristezza annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. Se ne è andato pacificamente alcune ore fa, in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia. Charlie era un marito amato, un padre e un nonno, e anche un membro dei The Rolling Stones e uno dei più grandiosi batteristi della sua generazione".

L'artista era stato un membro della band fin dalla sua creazione ed era stato poi affiancato da Brian Jones, Keith Richards e Mick Jagger. Watts aveva iniziato a suonare la batteria a metà degli anni '50, ispirandosi alla musica jazz che amava moltissimo.

Le star della musica hanno immediatamente condiviso le loro reazioni alla notizia: Paul McCartney ha condiviso un video in cui loda Watts come artista e persona, mentre Elton John lo ha ricordato per "il miglior stile di sempre" e per essere una persona amabile.

Ecco le reazioni di amici e colleghi come Patti Smith, Bryan Adams e Ringo Starr: