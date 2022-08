Champions League 2022/23, play-off di andata: ecco dove vedere le partite

Iniziano i play-off di andata della Uefa Champions League 2022/23: ecco come seguire gli incontri su Mediaset, Sky e Prime Video.

Stasera iniziano i play-off di andata della Uefa Champions League 2022/23: gli incontri di andata si potranno seguire su Mediaset, Sky e Prime Video. In questa fase prendono parte dodici squadre, le vincenti si uniranno alla prossima, quella a gironi, a cui sono ammesse di diritto le italiane Milan, Inter, Napoli e Juventus, le prime quattro classificate del campionato 2021/2022.

I playoff di andata si svolgeranno tra martedì 16 agosto e mercoledì 17 agosto, la partita che Mediaset trasmetterà in chiaro sarà Rangers-PSV Eindhoven, come annunciato nella clip caricata da Mediaset Infinity. Ecco come seguire i singoli incontri.

Martedì 16 agosto, ore 21:00

Monaco-Shakhtar Donetsk

su Italia 1 - Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

su Sky Sport 252 - Telecronaca Massimo Marianella - Diretta Gol Federico Zancan.

Sheriff-Dinamo Zagabria

su Mediaset Infinity - Telecronaca: Roberto Ciarapica

su Sky Sport 253 (satellite e fibra) - Telecronaca Andrea Marinozzi - Diretta Gol Riccardo Gentile

Salisburgo-Broendby

su Mediaset Infinity - Telecronaca: Raffaele Pappadà

su Sky Sport 254 (satellite e fibra) _Telecronaca Daniele Barone - Diretta Gol Gianluigi Bagnulo.

Mercoledì 17 Agosto, ore 18:45

Qarabag-Viktoria Plzen

su Mediaset Infinity - Telecronaca: Gandini

su Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e fibra) - Telecronaca Alessandro Sugoni.

Mercoledì 17 Agosto, ore 21:00