Chainsaw Man: nel promo dell'episodio 12 si preannuncia una dura battaglia

Se state attendendo nuove anticipazioni su Chainsaw Man, il nuovo promo del suo dodicesimo episodio regala delle nuove anticipazioni. Cosa dobbiamo aspettarci dalla conclusione della prima stagione? Il video, come sempre, sembra promettere parecchio sangue e qualche sorpresa.

L'episodio 12 di Chainsaw Man porrà fine a questo primo arco narrativo sul piccolo schermo, andando in onda il 27 dicembre in Giappone, seguito dalle successive messe in onda nel resto del mondo.

Ispirato alla serie manga di Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man si è guadagnato il favore del grande pubblico diventando il nuovo anime più atteso del 2022. Sembra proprio che nel season finale avremo a che fare con scontri sanguinosi e battaglie dalle tinte memorabili.

Per adesso non sappiamo ancora se Chainsaw Man verrà rinnovato per una seconda stagione, anche se l'attuale risposta generale sembra far ben sperare.