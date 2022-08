Chad and JT go deep, su Netflix in streaming da oggi

Chad and JT go deep, la nuova serie comedy con qualche tocco di attivismo, sbarca su Netflix con la sua prima stagione a partire da oggi 23 agosto 2022.

Tom Allen (conosciuto come Chad Kroeger) e JT Parr portano il loro attivismo comico su Netflix: la serie seguirà i due nelle strade del sud della California per diffondere consapevolezza su argomenti di un certo peso. Chad e JT si sono fatti un nome in America andando a partecipare a numerose riunioni comunali di diverse cittadine statunitensi per combattere le battaglie che contano davvero nella cultura americana, come il bisogno di un secondo giorno dell'indipendenza il 2 luglio per onorare l'uscita del film Independence day.

Quando il duo, diventato virale, non è impegnato in questi incontri tra membri della comunità, si occupa del podcast settimanale dal titolo Going Deep with Chad & JT, che ha ispirato anche il titolo dello show di Netflix, già disponibile in streaming. In questo appuntamento fisso, i due parlano di attualità, di personaggi famosi, in costante e continua interattività con i fan e le persone che chiamano in diretta al centralino.

Kroeger e Allee sono comparsi anche nella serie Hawaii Five-O, oltre a essere stati ospiti di Ellen e di Howard Stern. Nel 2020 sono stati inseriti dalla rivista Variety nella Top 10 dei nuovi comici da seguire con attenzione.