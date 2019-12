Cenerentola, stasera in TV su Rai1 il film con Richard Madden e Lily James

Cenerentola arriva stasera su Rai1 alle 21:15 in versione live action, per una serata all'insegna del romanticismo e dell'avventura. Con protagonisti Lily James e Richard Madden, il film è un remake dell'omonimo classico dell'animazione datato 1950.

Ella è una bambina felice, ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre. Il padre sposerà in seconde nozze una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, con due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a pulire la casa e ad abitarne l'ala polverosa. Un giorno incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora al servizio del re. Senza sapere che si tratta di un principe, e non di un semplice apprendista del Palazzo Reale, Cenerentola sente di aver incontrato la sua anima gemella. E quando i reali invitano tutte le fanciulle del regno a partecipare a un ballo, spera che il suo destino stia finalmente per cambiare e di poter nuovamente incontrare l'affascinante principe. Purtroppo la sua matrigna le proibisce di andare al ballo, strappandole l'abito che avrebbe dovuto indossare. Ma come in tutte le favole che si rispettino, qualcuno accorre in aiuto: una gentile mendicante si fa avanti e, con una zucca e qualche topolino, cambierà per sempre la vita di Cenerentola.

Cenerentola, uscito nel 2015, vede Lily James nei panni di Ella/Cenerentola, Cate Blanchett in quelli della matrigna Lady Tremaine. Helena Bonham Carter è la fata madrina e Richard Madden il Principe azzurro. Il film è diretto da Kenneth Branagh.

Cenerentola ha ottenuto nel 2016 la candidatura al premio Oscar nella sezione costumi grazie al lavoro di Sandy Powell, e ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico, in Italia come nel resto del mondo.