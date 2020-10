Celtic-Milan di Europa League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 si gioca Celtic-Milan, la prima partita della fase a gironi della Europa League 2020/2021 in onda in chiaro: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Celtic-Milan, che si gioca stasera alle 21:00, è il primo match partita della fase a gironi della Europa League 2020/2021 e verrà trasmesso anche sulle reti in chiaro. Dove vedere in TV e in streaming la gara dei rossoneri?

Dove vederla in TV

Celtic-Milan sarà trasmessa in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21:00. Dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa gli uomini allenati da Stefano Pioli debuttano nella Europa League contro gli scozzesi del Celtic di Glasgow. La telecronaca sarà fatta da Andrea Marinozzi. Commento tecnico affidato a Fernando Orsi.

La gara sarà trasmessa anche da Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 satellite). Telecronista Paolo Ciarravano.

Dove vederla in streaming

Celtic-Milan può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

