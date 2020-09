C'è posta per te, partono le registrazioni con il pubblico in studio

Maria De Filippi non rinuncia al pubblico in studio per la nuova stagione di C'è posta per te, la conduttrice dovrà però fare a meno della presenza dei VIP che con le loro sorprese animano la trasmissione.

Lunedì iniziano le registrazioni di C'è posta per te e BLOGO ha anticipato alcune delle novità della nuova stagione. Maria De Filippi ha deciso di ammettere il pubblico in studio ma sarà seguito un protocollo molto rigido. Chiunque voglia assistere alla trasmissione del sabato sera di Canale 5 deve sottoporsi al test sierologico. I mittenti ed i destinatari delle lettere che racconteranno le loro storie nel corso del programma saranno sottoposti al tampone. In questa prima parte della stagione non è prevista la presenza dei VIP che con le loro sorprese agli ospiti sono uno dei punti di forza del programma.

C'e' posta per te adatterà anche la sceneggiatura alla nuova situazione, Blogo fa sapere che ci saranno in studio dei divisori in plexiglass e tutti dovranno indossare delle mascherine, stesse precauzioni che saranno prese per Uomini e donne. Il programma andrà in onda come di consueto il sabato sera in prima serata, sempre su Canale 5.