C'è posta per te: Can Yaman fa letteralmente impazzire il pubblico in studio (VIDEO)

Can Yaman è stato l'ospite d'onore della seconda puntata di C'è posta per te ma la vera sorpresa l'ha riservata a lui il pubblico in studio, letteralmente impazzito al momento del suo ingresso.

A Can Yaman è bastato entrare nello studio di C'è posta per te per far letteralmente impazzire il pubblico presente, composto per l'occasione quasi esclusivamente da donne, accorse per ammirare da vicino il sex symbol turco.

E per dirla tutta Can Yaman non aveva ancora neppure varcato la soglia quando signore e signorine presenti hanno cominciato a rumoreggiare, chiedendo a gran voce alla padrona di casa Maria De Filippi di poter finalmente ammirare da vicino il protagonista di Bitter Sweet, che molte di loro stavano già aspettando una settimana fa, quando invece in studio è arrivato il divo Johnny Depp.

E quello che è successo quando l'attore turco è effettivamente entrato in studio resterà forse negli annali del people show di Canale 5, che si è trasformato per qualche minuto in una sorta di arena con pubblico scaplitante dove, al centro, c'era solo lui, Can Yaman, salutato a suon di applausi e cori "Sei bellissimo".

Questa è la storia di un regalo… e che regalo! Ora su Canale 5 il bellissimo attore turco Can Yaman #CePostaPerTe pic.twitter.com/hRGg1DEy7N — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 18, 2020

Per cosa è stato chiamato Yaman? Non soltanto per raccontare a Maria De Filippi che, quando non farà più l'attore forse tornerà a fare l'avvocato, e nemmeno per raccontare di avere un'unica grande paura, quella di perdere mamma e papà, ma è stato chiamato in studio da Ilaria, che vuole chiedere perdono a mamma e Rita e a Valeria, sua sorella, per aver rappresentato spesso un peso negli ultimi anni.

Mamma single di un bimbo di 3 anni, Ilaria ha scoperto poco dopo il parto di avere un cancro al seno. Proprio quando pensava di essere guarita, il problema si è ripresentato, ragion per cui ha dovuto lasciare tutto il peso delle sue cure e della crescita del piccolo Mattia sulle spalle di mamma e sorella.

“Stasera incomincio col provare a farvi brillare gli occhi con una sorpresa…” È arrivato il momento per Valeria e Rita di incontrare Can Yaman #CePostaPerTe pic.twitter.com/IuMTgDIhYJ — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 18, 2020

L'incontro con Can Yaman, dunque, è il regalo di Ilaria per dire grazie alle due donne della sua vita. ma è anche una sorpresa carica di altri doni, per il piccolo Mattia ma anche per le adulte di casa, che potranno così sanare qualche debito grazie al sex symbol dal cuore d'oro.