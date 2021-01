C'è posta per te 2021: ospiti Gianni Morandi e Niccolò Zaniolo, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la quarta puntata di stagione, pronta forse a strappare ancora una volta a Rai1 il primo posto in fatto di ascolti del sabato sera.

Tra gli ospiti, in questo sabato 30 gennaio 2021, Gianni Morandi e il calciatore Niccolò Zaniolo, accompagnato dalla mamma.

Finito nell'occhio del ciclone del gossip, nelle ultime settimane, non soltanto per la notizia della gravidanza dell'ex fidanzata ma soprattutto per il flirt con Madalina Ghenea (confermata dal giovane calciatore della Roma e dalla mamma ma apparentemente smentita dalla stessa attrice rumena), Zaniolo sarà in studio per prendere parte a una bella sorpresa.

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 21 anni (compiuti lo scorso 12 gennaio).