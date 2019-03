C'è posta per te 2019: Luciana Littizzetto ospite dell'ottava puntata in onda stasera!

Marica Lancellotti

C'è posta per te 2019, il people show condotto da Maria De Filippi, torna stasera su Canale5 alle 21.10 con l'ottava puntata, la penultima per questa stagione. A far compagnia alla padrona di casa e alle storie in studio ci sarà una superospite arrivata direttamente da Rai1: Luciana Littizzetto.

Tra tutte le storie sempre ad alto tasso di abbracci e lacrime, un posto speciale sarà riservato stasera all'attrice comica torinese che siamo abituati ormai a vedere da anni come co-conduttrice di Fabio Fazio nello studio di Che Tempo che Fa. Luciana Littizzetto ha ricevuto un invito dalla collega Maria De Filippi che stasera ha deciso di realizzare quello che è un grande sogno nel cassetto della comica. Le notizie trapelate fin qui sono davvero poche ma una cosa possiamo anticiparla: dietro la grossa busta in studio, ad attendere "Lucianina" ci saranno quattro uomini che lei considera super belli.

L'inimitabile @lucianinalitti ci aspetta questa sera per una puntata piena di sorprese... e che sorprese! Tutti sintonizzati alle 21.10 su Canale 5 #CePostaPerTe pic.twitter.com/yGbMShey1T — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 9 marzo 2019

Approfittando della sorpresa alla Littizzetto, infatti, Maria De Filippi si ritroverà con un salotto del sabato sera alquanto popolato: ci saranno l'attore Gabriel Garko, Gianluca Vacchi, l'eccentrico imprenditore diventato un fenomeno dei social, Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne e vero e proprio presenzialista dei reality targati Mediaset (li ha fatti praticamente tutti). Attesissimo dal pubblico anche Brando Bertrand, il modello diventato famoso per lo spot di Idealista in cui offre "un succhino" ma soprattutto si mostra completamente nudo.

Alla De Filippi, dunque, ancora una volta il compito di conquistare il primo posto nella classifica degli ascolti di questo sabato 9 marzo, in cui la RAI le ha contrapposto l'edizione VIP de I Soliti Ignoti con Amadeus. Prima che, dal 30 marzo, cominci un'altra lotta, una delle più spietate della stagione televisiva: quella tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai1, e il serale di Amici 18, su Canale5.