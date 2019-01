C'è posta per te 2019: Giulia Michelini superospite della terza puntata in onda stasera!

Marica Lancellotti

C'è posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, torna stasera alle 21.20 su Canale5 per la sua terza puntata di stagione. Dopo aver ospitato, nell'ordine, Ricky Martin, Belen, Albano e Romina, il salotto del sabato sera di Mediaset si prepara a dare il benvenuto a Giulia Michelini.

L'attrice romana è nota al pubblico non solo per la sua partecipazione alla fiction Squadra antimafia ma soprattutto per essere la protagonista del suo spin-off Rosy Abate - La serie, che tornerà su Canale5 da febbraio con la seconda stagione. Già più volte ospite di C'è posta per te, nonché giudice, nel 2018, del talent show di Maria De Filippi, Amici, Giulia Michelini sarà accompagnata dal collega di Squadra Antimafia Marco Bocci. Gli spettatori, in studio e da casa, saranno curiosissimi di riabbracciare virtualmente l'attore appena uscito da un periodo non facile: dopo il ricovero d'urgenza, Marco Bocci e la sua compagna Laura Chiatti hanno subito una rapina nella casa in Umbria.

Vi aspettiamo sabato sera con tante nuove storie emozionanti e due ospiti sempre graditi: @MarcoBocci e @giuliamichelin8! #CePostaPerTe pic.twitter.com/ZHFg8mKxlx — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 22 gennaio 2019

Le sorprese, però, non sono finite qui perchè ci sarà un altro importante ritorno nel salotto di C'è posta per te: si tratta di Gerry Scotti, storico volto di Mediaset e attualmente impegnato con la nuova edizione di Chi vuol essere milionario?. Maria De Filippi, insomma, anche per questa settimana ha abbastanza frecce al suo arco per vincere ancora una volta la sfida con Rai1: dopo il record d'ascolti del debutto, la settimana successiva C'è posta per te ha battuto senza problemi il programma condotto da Amadeus, Ora o mai più.