Cè' posta per te 2019: Emma Marrone ospite della sesta puntata in onda stasera

Marica Lancellotti

C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, torna stasera su Canale5 alle 21.10 con la sesta puntata di questa 22° edizione. A far compagnia alla padrona di casa e alle toccanti storie in studio ci saranno due ospiti di tutto rispetto: Emma Marrone e Owen Wilson.

Ebbene sì, è proprio LUI! Owen Wilson ci aspetta questa sera alle 21.10 su Canale 5 #CePostaPerTe pic.twitter.com/fIniKNoOWI — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 23 febbraio 2019

Nonostante su Rai1 a farle concorrenza ci sia la penultima puntata del talent Ora o mai più condotto da Amadeus, la regina del sabato sera televisivo sarà con ogni probabilità ancora lei, Maria De Filippi, che di settimana in settimana ha letteralmente stracciato i rivali a colpi di share e di storie commoventi. E che si prepara a espugnare il fortino degli ascolti anche in questo 23 febbraio, forte di due ospiti particolarmente amati. Direttamente da Hollywood arriverà "il biondo che non impegna" Owen Wilson, ma l'attesa più grande è per Emma Marrone, che tornerà nel salotto di Canale5 per una sorpresa ai protagonisti di una storia.

Un graditissimo ritorno nella puntata di questa sera: @MarroneEmma sarà ospite di una storia ricca di sorprese #CePostaPerTe pic.twitter.com/cPjcwmYXhI — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 23 febbraio 2019

Proprio Emma Marrone, in questa settimana, è stata al centro di una brutta polemica dai toni alquanto sessisti: la cantante ha urlato durante il suo ultimo concerto la frase "aprite i porti!", ricevendo l'ovazione del pubblico e il plauso di molti utenti e colleghi sui social. Purtroppo c'è stato anche chi, come il consigliere comunale umbro Massimiliano Galli, ha espresso il proprio dissenso in una forma a dir poco sconveniente, twittando: "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio". La reazione di condanna è stata unanime e immediata, anche da parte della sezione umbra della Lega che ha annunciato l'espulsione dal partito.