Catnado: il folle trailer dello Sharknado coi gatti

Sharknado ha avuto molti imitatori, l'ultimo in ordine di tempo è lo sgangheratissimo disaster movie Catnado, di cui è stato appena svelato il trailer. Il promo denuncia un budget bassissimo ed effetti speciali raffazzonati puntando tutto sulla ferocia dei protagonisti felini.

Catnado sarà distribuito da Wild Eye Releasing direttamente in home video a ottobre, in perfetto tempismo per essere goduto dai fan americani dei B-Movie ad Halloween. Dagli autori di Shark Exorcist e Sharks of the Corn, il film racconta la storia di una serie di uragani che liberano ferocissimi gatti nelle città, alimentando il terrore negli abitanti.

Sharknado: La trilogia-fenomeno all'insegna del trash

La sinossi

Il mondo affronta il terribile assalto di una serie tornado, ognuno dei quali scatena orde di gatti infuriati e mortali sull'umanità. Mentre regna il caos, un gruppo disparato di individui ha una missione: fermare questa furia felina. Ma contro tale probabilità, e con una sola vita per persona, la loro battaglia diventa una lotta per la sopravvivenza e quando la pelliccia volerà sarà un miagolio!

Catnado è diretto da Donald Farmer, Tim Ritter, Curtis Everett e Alaine Hungington. Nel cast Erica Rowell Green, Joshua G Otto, Blair Kelly, Serena Salieri e Tucky Williams.