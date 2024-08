Cate Blanchett torna sul palcoscenico con Il gabbiano di Čechov

L'attrice premio Oscar Cate Blanchett tornerà sul palcoscenico londinese con il ruolo di Arkadina ne Il gabbiano del drammaturgo russo Anton Čechov.

La produzione sarà in scena per sei settimane al Barbican Theatre di Londra a partire dal febbraio 2025.

Nel cast della Blanchett c'è anche Tom Burke, noto per il suo ruolo nella serie della BBC Strike e in Furiosa: A Mad Max Saga. I due hanno recentemente lavorato insieme nel prossimo film di Steven Soderbergh Black Bag.

Cate Blanchett contro i trigger warning: "È una mancanza di rispetto tra le parti"

I dettagli della storia e della produzione

Nella commedia, il personaggio di Blanchett, Arkadina, è una celebre attrice. La storia si svolge durante un fine settimana nella tenuta di campagna della sua famiglia, dove sorgono conflitti mentre il figlio lotta per sfuggire alla sua ombra. Il personaggio di Burke, Trigorin, è l'amante di Arkadina e un famoso scrittore che diventa l'obiettivo romantico di una giovane aspirante attrice.

Rumours: Cate Blanchett sul red carpet della 77ª edizione del Festival di Cannes

L'adattamento è di Duncan Macmillan (People, Places and Things) e Thomas Ostermeier (Death in Venice), che curerà anche la regia. Il gabbiano sarà prodotto da Wessex Grove, il team dietro la recente produzione di Ostermeier di An Enemy of the People, interpretato da Matt Smith, e da Gavin Kalin Productions.

Ostermeier ha dichiarato: "Conosco e ammiro Cate da molti anni e vederla in scena è sempre un privilegio. Sono entusiasta della nostra prima collaborazione artistica con questa produzione de Il gabbiano al Barbican, e del fatto che Londra potrà sperimentare questa attrice, unica nel suo genere, in uno dei più grandi ruoli teatrali di Arkadina. Sono anche molto lieto di stringere un nuovo rapporto artistico con Tom Burke, che interpreterà il ruolo di Trigorin".

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Questa produzione segue un'altra messa in scena de Il gabbiano a Londra due anni fa, con Emilia Clarke de Il trono di spade.

L'ultima apparizione della Blanchett al Barbican è stata nel 2012 in Big and Small (Gross und Klein). Il suo ruolo più recente sul palcoscenico londinese è stato quello di When We Have Sufficiently Tortured Each Other del 2019 al National Theatre, poco prima della pandemia COVID-19. L'acclamata attrice ha ricevuto otto nomination agli Oscar nel corso della sua carriera, vincendone due per le sue interpretazioni in The Aviator e Blue Jasmine.