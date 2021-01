Cassian Andor: il droide K-2SO non sarà presente nella serie?

Alan Tudyk ha parlato della serie dedicata alla storia di Cassian Andor, prequel di Rogue One, svelando che almeno per ora non è coinvolto.

La serie dedicata alla storia di Cassian Andor sembra non prevedere la presenza del droide K-2SO: Alan Tudyk ha infatti svelato di non essere coinvolto nelle riprese, almeno per il momento.

I fan possono quindi mantenere le speranze di un'apparizione del simpatico personaggio che l'attore ha interpretato, usando la performance capture, in occasione del film Rogue One.

Alan Tudyk, intervistato da Collider, ha svelato: "Stanno girando la serie Andor ora, non ne faccio parte".

L'interprete del droide K-2SO ha però aggiunto: "Se la serie resterà in onda, e le storie continueranno a essere raccontate, finirò per esserci".

Il nome dell'attore sembrava essere confermato nel cast del progetto annunciato durante la presentazione del D23, tuttavia i produttori e gli sceneggiatori sembrano avere in mente qualcosa di diverso. Tudyk ha inoltre svelato che spera di riprendere il ruolo a breve perché sta invecchiando: "So questo: devo stare sui trampoli per girare le mie scene perché il mio personaggio è alto 2 metri e 16 e io non sono una di quelle persone che dicono 'qualcuno realizzi la motion capture e io doppierò dopo il personaggio'. Devo girare le scene e nel mese di marzo compio 50 anni. Quindi spero che arrivino presto al punto utile per coinvolgermi perché tra cinque anni non camminerò sui trampoli, non lo farò!".

Lo show dedicato alla storia di Cassian Andor sarà composto da dodici puntate e le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. La serie su Cassian Andorsarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Death Star. Adria Arjona affiancherà Diego Luna come protagonista femminile. Con loro Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller.