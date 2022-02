I cartoni animati da vedere a Carnevale 2022 su RaiPlay

RaiPlay festeggia il Carnevale 2022 con una serie di cartoni animati da vedere assolutamente: a fare compagnia ai più piccoli saranno i volti di Masha e Orso, Topo Tip, con i protagonisti di Bing, quelli dell'Albero Azzurro e tanti altri ancora.

La festa più amata dai più piccini è arrivata: maschere colorate, coriandoli, stelle filanti e tanti scherzi per tutti, una festa che i bambini non vedono l'ora di vivere e che potranno condividere anche con i volti dei loro beniamini che tante volte hanno ispirato i loro travestimenti in maschera.

Da venerdì 18 febbraio la piattaforma digitale Rai ospiterà la collezione "Viva il Carnevale!", una serie di contenuti a tema per scatenare fantasia e divertimento del giovanissimo pubblico di RaiPlay. Ad arricchire lo speciale ci saranno ben ventitré contenuti delle serie animate più seguite: dalle canzoni di Masha con "È sempre Carnevale", ad alcuni episodi di Topo Tip come "La festa in maschera" e "Ci sono scherzi e scherzi", fino ad un autentico cult tra i programmi per bambini, ovvero L'albero Azzurro che, per l'occasione, propone la puntata "La festa in maschera".

Di seguito un elenco dei titoli: