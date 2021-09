Carrie Preston nel cast dell'horror Blumhouse sulle terapie di conversione per i gay

Il film horror prodotto da Blumhouse che affronterà il tema delle terapie di conversione per giovani gay, avrà tra le sue star anche l'attrice Carrie Preston.

L'attrice farà parte del cast del progetto che segnerà il debutto alla regia di John Logan.

Carrie Preston affiancherà Theo Germaine e Kevin Bacon, coinvolto anche come produttore esecutivo del film, inizialmente intitolato Whistler Camp.

Il nominato ai premi Oscar John Logan compierà il suo debutto alla regia con il progetto, di cui è anche sceneggiatore.

Preston è stata recentemente tra i protagonisti di The Good Fight, dopo aver recitato nello show originale The Good Wife.

Logan aveva conquistato un Tony Award grazie al lavoro compiuto con lo spettacolo Red e in campo teatrale si è occupato dei testi dello show Moulin Rouge. Lo sceneggiatore ha inoltre conquistato tre nomination ai premi Oscar grazie agli script di The Aviator, Hugo Cabret e Il gladiatore. Tra i film a cui ha lavorato ci sono poi Skyfall, 007 Spectre, L'ultimo samurai, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, Rango, Alien: Covenant e Ogni maledetta domenica.

Per il piccolo schermo è invece stato autore dell'apprezzata serie Penny Dreadful, con star l'attrice Eva Green, prodotta per Showtime.