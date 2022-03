Carrie Fisher: Sua figlia Billie Lourd si sposa e il suo vestito è un omaggio alla madre

Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher nonché la nipote di Debbie Reynolds, ha sposato il produttore Austen Rydell e, nel giorno del suo matrimonio, ha deciso di omaggiare la madre, nota principalmente per aver interpretato la Principessa Leila, attraverso il suo meraviglioso outfit da matrimonio.

La Lourd e Rydell si sono sposati a Cabo San Lucas, in Messico, e in occasione del suo grande giorno la figlia della Fisher si è cambiata tre volte al fine di rendere omaggio alla madre e alla Reynolds. Per cominciare, durante la cena, ha indossato un abito di Oscar De La Renta con decorazioni floreali.

In seguito, durante la cerimonia, ha scelto un abito bianco personalizzato di Rodarte con le spalle scoperte e, rispettando la tradizione, ha abbinato al vestito qualcosa di blu: la figlia di Carrie ha indossato un anello con opale, la pietra preferita della Leila di Star Wars.

Anche l'acconciatura, che consisteva nelle iconiche trecce della Principessa Leila, è stata un chiaro riferimento all'iconico personaggio interpretato dalla Fisher. Infine, per il ricevimento, Billie Lourd ha indossato un'altra creazione di Rodarte: un abito scintillante ricolmo di glitter, ispirato agli iconici abiti da ballo che la nonna Debbie Reynolds indossava durante gli spettacoli.