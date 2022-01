Caro Battiato, stasera su Rai3 lo speciale dedicato al cantautore siciliano: gli ospiti e la scaletta

Sono Franco Battiato e la sua opera i protagonisti assoluti, stasera su Rai3 in prima serata, di Caro Battiato, lo speciale condotto da Pif, che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro - dall'Etna a Milano - passando per l'Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana.

Tra gli ospiti, Jovanotti, Gianni Morandi, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Colapesce e Dimartino, Mahmood, un'emozionata Carmen Consoli, Morgan, Vinicio Capossela.

Pif, dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della kermesse, raccoglie una sorta di diario della mancanza, nostalgico, ma mai triste, con lampi lirici e intuizioni forti che lasciano un senso di vitalità e di gioia da condividere. Una serata evento per non dimenticare, e per continuare a coltivare il piacere della poesia, dell'intelligenza e dell'ironia.

La scaletta delle canzoni