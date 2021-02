Carlotta Dell’Isola dopo il Grande Fratello Vip: "I fan di Andrea Zenga mi minacciano di morte"

Carlotta Dell'Isola racconta di essere stata minacciata di morte dai fan di Andrea Zenga: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato la sua storia a Novella 2000 dove ha dichiarato che oggi ha paura di uscire da sola.

Dopo Temptation Island, Carlotta Dell'Isola ha provato l'avventura al Grande fratello Vip dove ha resistito circa 40 giorni prima di essere eliminata al televoto. La sua presenza nel reality di Alfonso Signorini è stata alquanto impalpabile e ora Carlotta ha deciso di far parlare di sé rilasciando un'intervista a Novella 2000 in cui si è detta atterrita per le minacce ricevute dai fan di Andrea Zenga.

La storia è iniziata pochi giorni dopo l'uscita del reality quando la Dell'Isola ha pubblicato una storia su Instagram, rispondendo a una sua follower che le chiedeva cosa pensasse di Andrea Zenga. La ragazza ha scritto: "Cosa penso? Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L'amicizia non sa neanche cos'è. Noioso".

Il rancore di Carlotta nei confronti di Andrea nasceva dalla nomination che il figlio dell'ex portiere della nazionale le aveva fatto nella settimana precedente. L'ex di Temptation Island poco dopo ha cancellato il post ma ormai era tardi, i fan del timido Andrea sono scesi in guerra per difendere il loro beniamino: "Si è scatenato il putiferio. Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male". ha detto riferendosi alla famigerata nomination. Carlotta, che al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Nello, ha aggiunto: "se a votarti è una persona che consideri amica, e non un semplice collega. Sono ancora sconvolta. Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto, potrei ritrovarmeli dietro l'angolo. Non mi era mai successo una cosa simile. Anche il mio fidanzato Nello è rimasto senza parole dopo aver letto questi messaggi".

Una reazione sicuramente sopra le righe da parte dei fan di Andrea Zenga perchè Carlotta ha espresso un'opinione riferita a quella situazione, lei stessa si è meravigliata di quanto è successo: "non ho detto niente di così grave da portare all'esasperazione i telespettatori".