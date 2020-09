Carlo Cracco: alla pizza che serve nel suo ristorante manca una fetta, ecco perché

I clienti del ristorante di Carlo Cracco si sono visti servire a tavola un piatto di pizza a cui mancava una fetta, non per errore ma per una provocazione contro lo spreco alimentare: lo chef ha aderito alla Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre.

Come potete vedere nel video qui sopra, le telecamere nascoste hanno spiato la reazione dei clienti dello chef stellato che hanno ricevuto la rinomata pizza Cracco ridotta di un terzo, che corrisponde alla quantità di cibo che ogni giorno si spreca nel mondo. Carlo Cracco ha aderito alla giornata Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre. Per questa iniziativa il cuoco vicentino collabora con l'app antispreco Too Good To Go: martedì prossimo preparerà una 'Chef box' che conterrà un piatto antispreco che potrà essere prenotato attraverso l'app e ritirato presso il ristorante. "Ognuno di noi è responsabile e deve impegnarsi nei piccoli gesti quotidiani con l'obiettivo di ridurre al minimo tutti gli sprechi", ha detto lo Chef presentando l'iniziativa.

Oltre al locale di Carlo Cracco, a questa iniziativa hanno aderito altri ristoranti di Milano: chef Matias Perdomo (EXIT), Eugenio Boer (Bu:r), Claudio Sadler (Ristorante Sadler), Wicky Priyan (Wicky's Wicuisine) e Nicolò Farias (Cocciuto). Anche a Roma sarà possibile prenotare 'Chef Box' in numerosi ristoranti tra qui La Pergola di Heinz Beck che ha dichiarato: "La soluzione allo spreco è sempre più nel modo di trattare il cibo in tutti i suoi aspetti, dalla lavorazione della materia prima all'impiattamento e credo che ora come non mai dobbiamo agire con buon senso e responsabilità". In tutto sono undici i cuochi che prepareranno la 'Chef box' antispreco.

L'obiettivo di Too Good To Go è fare in modo che ogni giorno i ristoratori e i commercianti possano offrire, a fine giornata, ai propri clienti una selezione di prodotti freschi ma invenduti. I dati che si leggono nella pagina web della app sono davvero impressionanti e dovrebbero spingere tutti a riflettere: "ogni anno in Italia vengono gettate via 20 milioni di tonnellate di cibo, uno spreco che in termini di spesa corrisponde a €15 miliardi l'anno, l'equivalente dello 0.9% del nostro PIL, nelle case degli italiani 27,5 kg di cibo finiscono, ogni anno, nella spazzatura".