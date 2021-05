Carla Fracci, l'omaggio oggi in TV e in streaming sulle reti RAI

Tanti gli omaggi previsti oggi in TV per Carla Fracci, scomparsa oggi, 27 maggio 2021, all'età di 76 anni.

Subito dopo la diffusione della notizia della scomparsa i contenitori in diretta di Rai1, Rai2 e Rai3 - "Storie Italiane", "I Fatti Vostri", "È sempre mezzogiorno", "Oggi è un altro giorno" - hanno messo in scaletta omaggi e testimonianze per ricordare l'étoile.

Le reti principali

Su Rai3 alle 16:20 verrà riproposto lo 'Speciale Colpo di scena - Carla Fracci' di Pino Strabioli, realizzato nel 2016.

Uno spazio alla memoria della grande danzatrice verrà dedicato nell'edizione odierna di "La Vita in Diretta", in onda alle 17:00 su Rai1, così come farà Bruno Vespa a "Porta a Porta", alle 23:50.

A seguire, sempre su Rai1 sarà tutta dedicata a Carla Fracci la puntata di "Sottovoce". Su Rai Premium (canale 25) alle 23 andrà in onda "Uniche - Carla Fracci" per ripercorrere con Diego Dalla Palma il percorso personale e artistico, tra scena e retroscena, di una personalità davvero unica del mondo dello spettacolo e della cultura.

L'omaggio di Rai Cultura

Rai5 (canale 23) riproporrà alle 19:45 la puntata di "Corpo di ballo", trasmessa lunedì scorso, narrando il complesso percorso per portare in scena Giselle e la sorpresa organizzata dal nuovo direttore: l'inatteso arrivo di Carla Fracci che di Giselle fu massima interprete. A seguire, alle 20:15 Senato & Cultura proporrà un "Omaggio alla danza - Dedicato a Carla Fracci" (in replica venerdì 28 maggio alle 12) mentre alle 21:15 andrà in onda il balletto "La Strada" nella storica edizione tratta dal film omonimo di Federico Fellini con le coreografie di Mario Pistoni e la musica di Nino Rota con Carla Fracci, Aldo Santambrogio e Mario Pistoni (in replica venerdì 28 maggio alle 17.30). Con Rai Storia (canale 54) lo scorso ottobre, Carla Fracci aveva condiviso la "Domenica Con", in un palinsesto tutto dedicato alla danza, alla quale aveva dedicato queste parole: "La danza deve essere aiutata di più. Dobbiamo portare avanti quest'arte, perché la danza è un'arte". A lei Rai Storia dedica oggi alle 22:10 e in replica, domani - venerdì 28 maggio alle 18:30 - "Eventi - Omaggio a Carla Fracci". Nello Speciale trovano posto brani tratti da trasmissioni di cui è stata ospite o protagonista: "Studio Uno" del 1966 con Lelio Luttazzi, "Scarpette rosa" del 1967 con la regia di Vito Molinari, "Al Paradise" del 1983 con Oreste Lionello, Milva e Heather Parisi; "Serata d'onore" del 1989 con Pippo Baudo e "Stasera pago io" del 2002 con Fiorello. Lo Speciale, inoltre, nell'appuntamento di venerdì 28 maggio alle 18:30, sarà arricchito da alcune sue interviste: un Telegiornale del 1967 con Ruggero Orlando, "Ieri e oggi" del 1974 con Paolo Ferrari, "Harem" del 1992 con Catherine Spaak, "L'inviato speciale, l'uomo giusto al posto sbagliato" del 1997 con Piero Chiambretti. Tutta l'offerta del canale verrà rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale.

L'informazione

Tutte le Testate hanno dedicato e dedicheranno ampi servizi nelle edizioni dei Telegiornali e dei Giornali Radio per commemorare la figura della grande ballerina scomparsa. RaiNews24 ricorderà Carla Fracci, in tutte le edizioni nel corso della giornata, con ospiti in studio, servizi dedicati alla sua carriera, approfondimenti e collegamenti in diretta con il Teatro alla Scala che fu la sua casa. Grande l'impegno della TGR attraverso le redazioni regionali. L'Emilia Romagna riproporrà un servizio sul suo ultimo spettacolo al Teatro Duse di Bologna, nel 2016, e un'intervista alla grande ballerina. La Liguria nell'edizione della sera ricorderà i principali spettacoli di danza con particolare riferimento al Festival di Nervi, dove la Fracci è stata per diverse edizioni la protagonista principale. Il Molise si soffermerà sulla visita della danzatrice nel 2016. L'Umbria riproporrà un'intervista in studio del 2015 quando la Fracci fu madrina di una importante manifestazione di danza. La Basilicata curerà un servizio ricordando la visita della Fracci e di Claudio Coviello, primo ballerino della Scala. La Valle d'Aosta ricorderà quando Carla Fracci venne insignita del Premio Anselmo per la Cultura nel 2015. La redazione delle Marche riserverà un servizio, nell'edizione serale, all'ultima presenza di Carla Fracci ad Ancona, al Teatro delle Muse. L'Abruzzo ripercorrerà le ultime partecipazioni a L'Aquila per i Cantieri dell'Immaginario mentre in Campania la redazione riproporrà spezzoni degli spettacoli di Carla Fracci al San Carlo di Napoli.

In streaming

Grande spazio è riservato da RaiPlay a Carla Fracci, anche in virtù del legame speciale nato grazie al prodotto originale della piattaforma digitale Rai "Corpo di ballo". Pubblicato lo scorso 30 aprile, nei due episodi finali vede guest star proprio l'indimenticabile étoile in una delle sue ultime apparizioni sullo schermo prima della scomparsa.

La collezione comprende: gli episodi 11 e 12 di Corpo di Ballo (docu-film esclusivo RaiPlay), in cui Carla Fracci fa da coach ai giovani ballerini; "Giselle" dal Teatro alla Scala; lo "Speciale Carla Fracci" in occasione dei suoi 80 anni; l'intervista con Pierluigi Diaco da "Io e Te" stagione 2018; l'intervista a "Domenica In" 24/12/2018; il servizio "Carla Fracci: Una vita sulle punte" da "Vieni da Me" del 22/11/2018; Carla Fracci e Peppe Menegatti da "Io e Te" 18/08/2020; l'intervista a Carla Fracci con Diego Dalla Palma da "Uniche" 27/12/2018; l'intervista a "Domenica In" 15/10/2017; Carla Fracci balla il Dadaumpa da "Facciamo che Io" del 7/6/2017. Dalle Teche Rai: Carla Fracci in "Scarpette Rosa" del 1967 e, sempre dallo stesso anno, "Lo schiaccianoci - C'era una volta".