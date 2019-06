Card Captor Sakura: su Netflix in streaming dal 1 luglio!

Sta arrivando luglio e il catalogo di Netflix continua a farsi super ricco: ad arrivare dal primo del mese è Card Captor Sakura, con le prima due stagioni dello storico anime!

Dal primo luglio le prime due stagioni di Card Captor Sakura saranno disponibili su Netflix in occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita. I 70 episodi saranno disponibili in diverse lingue ma ancora non si sa se verrà utilizzato il doppiaggio originale o ci sarà una rielaborazione del parlato, come avvenuto per Neon Genesis Evangelion.

La versione animata propone 34 nuove carte rispetto alle 19 originarie del manga, per un totale di 53. La serie è stata trasmessa su NHK ed è composta da tre stagioni: la prima stagione è arrivata, con il titolo Pesca la tua carta Sakura, su Italia 1 dal 27 settembre fino al 5 novembre 1999. La seconda si intitola Sakura, la partita non è finita, ha avuto problemi di messa in onda per via di alcune tematiche omosessuali, mentre la terza stagione è stata trasmessa simultaneamente col Giappone, sottotitolata in lingua italiana, da Yamato Video sul suo canale YouTube Yamato Animation.

Card Captor Sakura è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.