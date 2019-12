Capodanno Rai 2020, L'anno che verrà in diretta da Potenza stasera su Rai1: tutti gli ospiti

Tutto pronto a Potenza per il Capodanno Rai 2020: L'anno che verrà sarà in onda dal capoluogo lucano stasera su Rai1 a partire dalle 21:00. Sul palco, insieme ad Amadeus, tantissimi ospiti.

Potenza è pronta per il Capodanno Rai 2020: stasera su Rai1, a partire dalle 21:00 per 4 ore, L'anno che verrà accompagnerà il pubblico attraverso gli ultimi istanti del 2019, verso il nuovo anno.

Dalla piazza Mario Pagano, la "città delle cento scale" ospiterà la kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Il pezzo forte sarà il cast d'eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Dopo il grande successo della reunion all'Arena di Verona, Albano e Romina tornano eccezionalmente a cantare insieme dal palco di Potenza in un'altra nottata magica solo e unicamente per Rai1 in quella che, con ogni probabilità, rimarrà come un'esibizione-evento nella storia di questa coppia. Ci sarà, inoltre, Gigi D'Alessio, artista e showman poliedrico, reduce dal grande successo del suo ultimo show andato in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Tra le molte stelle che brilleranno nella notte de L'Anno che Verrà: Stadio, Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi e molti altri che contribuiranno a dar vita a una serata di festa e divertimento per una nottata che rimarrà unica. Inoltre, reduce dai grandi successi di quest'ultima stagione musicale e televisiva, sul palco di Potenza sarà presente Cristiano Malgioglio.

Carolina Rey sarà, invece, la "speciale" guida turistica della trasmissione, inviata in tante sorprendenti località della Basilicata tutte da scoprire.Anche in questa edizione dal palco di Piazza Mario Pagano si esibiranno 3 gruppi musicali di eccellenza lucani: i "Musicamanovella", gli "Accipiter" e i "Sesto Mantra." Tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che farà ballare e festeggiare il pubblico presente in piazza a Potenza e i telespettatori a casa, suonando dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un grande corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l'atmosfera della piazza.

Musica, comicità e spettacolo, dunque, saranno i protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai1 (trasmessa anche in HD sul Canale 501) condotta da Amadeus e realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza. Anche quest'anno il programma sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Marcella Sullo, Alfredo Pasqua e Giovanni Vignola che realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta.