Capodanno in musica 2020 stasera su Canale 5: gli ospiti

In diretta da Bari, stasera su Canale 5 dalle ore 21:00 andrà in onda Capodanno in musica, la risposta Mediaset al consueto Capodanno RAI. Sul palco con Federica Panicucci moltissimi ospiti.

Capodanno in musica torna, stasera su Canale 5 a partire dalle ore 21:00, per il secondo anno consecutivo dalla splendida cornice di Piazza Libertà a Bari. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l'evento sarà una serata all'insegna della grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset.

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco grandi ospiti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l'airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Con loro, i talenti rivelazione dell'ultima stagione musicale e una grande sorpresa che infiammerà la piazza di Bari e il pubblico televisivo. Il cast è infatti formato da tutti nomi di primo piano: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Fabio Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, "Coca-Cola Future Legend".

Sul palco del Capodanno in Musica saliranno anche i ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance di canto e ballo. Insieme a Federica Panicucci e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba racconteranno la lunga notte. L'intero evento infatti sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l'energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.