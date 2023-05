Cannes 2023: vietate le manifestazioni, cresce la tensione sulla riforma delle pensioni di Macron

La Prefettura delle Alpi Marittime ha vietato ogni tipo di manifestazione e assembramento sulla strada pubblica per tutta la durata del Festival di Cannes.

Questo perché il festival ha una lungo storia riguardo le proteste pubbliche e ci si aspetta che la 76a edizione non farà eccezione, in un contesto di tensioni crescenti per la controversa riforma delle pensioni in Francia voluta dal presidente Macron.

La prefettura ha pubblicato l'ordinanza, che impone il divieto dal 16 al 27 maggio, sul suo sito web venerdì sera, affermando che era necessaria per "garantire l'ordine pubblico durante un evento di portata eccezionale e internazionale".

"Le forze di polizia disponibili non sarebbero sufficienti per prevenire e contenere tutti i disordini di ordine pubblico che potrebbero verificarsi", si legge. L'interdizione comprende Rue d'Antibes, il Palais des Festivals, la Croisette e la Promenade de Pantiero, oltre al Marché du Film's International Village.

I sindacati francesi sono attualmente impegnati in una campagna di 100 giorni intitolata "100 Days of Anger! 100 Days To Win" per protestare contro la revisione delle pensioni statali che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni entro il 2030.

Cannes 2023: Jeanne Du Barry con Johnny Depp aprirà la 76° edizione del Festival

Il mese scorso, il principale sindacato dei lavoratori del settore energetico ha diffuso una dichiarazione in cui minacciava di interrompere la fornitura di energia elettrica in occasione di grandi eventi come Cannes e il torneo di tennis Roland Garros, mentre i sindacati del Paese avevano annunciato una serie di proteste congiunte durante il festival del cinema il 19 e il 21 maggio.