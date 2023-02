Cannes 2023: Ruben Östlund, regista di Triangle of Sadness, sarà il Presidente della giuria

Ruben Östlund, il regista candidato all'Oscar il cui ultimo film Triangle of Sadness ha vinto lo scorso anno la Palma d'Oro, tornerà al Festival di Cannes 2023 in veste di Presidente della giuria della 76esima edizione.

Östlund è un habitué di Cannes, avendo vinto due volte la Palma d'Oro al festival, per Triangle of Sadness nel 2022 e per The Square nel 2017. In precedenza, aveva presentato due film nella sezione Un Certain Regard, tra cui Force Majeure, che ha vinto il Premio della Giuria.

Turist: il regista Ruben Östlund in una foto promozionale

"Sono felice e orgoglioso di ricevere l'onore di presiedere la giuria per il concorso di quest'anno al Festival di Cannes", ha dichiarato Ruben Östlund, che sarà il primo svedese a presiedere la giuria in 50 anni, seguendo le orme di Ingrid Bergman. "Da nessuna parte nel mondo del cinema l'attesa è così forte come quando si alza il sipario sui film in concorso al festival".

Triangle of Sadness, intervista a Ruben Östlund: "Ho unito il meglio del cinema europeo e americano"

"È un privilegio farne parte, insieme al pubblico di intenditori di Cannes. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica è nel suo periodo più importante di sempre", ha proseguito il regista. "Il cinema ha un aspetto unico e ci fa riflettere in modo diverso rispetto a quando consumiamo i media sui singoli schermi". Quando Triangle of Sadness è stato proiettato al Goteborg Film Festival, Östlund ha diretto il pubblico all'interno del teatro per migliorare la loro esperienza interattiva.

Il regista svedese ha concluso promettendo che "ricorderà ai suoi colleghi della giuria la funzione sociale del cinema". Sarà il terzo regista con due Palme d'Oro a presiedere la giuria dopo Francis Ford Coppola ed Emir Kusturica.

Il Festival di Cannes si terrà dal 16 l 27 maggio 2023.