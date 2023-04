Cannes 2023: tra i nuovi film in programma anche il documentario Bread and Roses e il film Black Flies

Il programma di Cannes 2023 si è arricchito con nuovi film film che verranno presentati in concorso e nelle altre sezioni e tra i titoli proposti ci saranno anche Black Flies, che verrà distribuito in Italia da Vertice 360 come il titolo già annunciato in competizione Firebrand, e il documentario Bread and Roses, che ha tra i suoi produttori anche Jennifer Lawrence.

Il progetto della regista afgana Sahra Mani farà parte delle proiezioni speciali insieme a Little Girl Blue di Mona Achache e Le Théorème de Marguerite di Anna Novion.

Tra i titoli dell'edizione numero 76 del Festival di Cannes ci sarà quindi l'atteso Bread and Roses, in cui Mani racconta le esperienze delle donne in Afghanistan dopo che i Talebani hanno preso il controllo di Kabul nel 2021. Le donne, dopo l'arrivo del movimento fondamentalista al potere, hanno dovuto fare i conti con limiti ai loro diritti, all'accesso all'educazione, al lavoro e persino agli spazi pubblici.

Il documentario viene descritto come un racconto apolitico sulla resilienza e un ritratto onesto della situazione femminile in Afghanistan. Sullo schermo si seguiranno tre donne che cercano disperatamente di recuperare la propria autonomia.

Tra i produttori ci sono Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi tramite la loro casa di produzione Excellent Cadaver.

Cannes 2023: Quentin Tarantino ospite d'onore della Quinzaine des Cinéastes

L'edizione 2023 della kermesse cinematografica francese si svolgerà dal 16 al 27 maggio.

Ecco i nuovi arrivi nel programma dell'evento:

Concorso

Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire

Le Retour di Catherine Corsini

Cannes Premiere

Perdidos en la noche di Amat Escalante

L'amour et les forêts di Valérie Donzelli

Eureka di Lisandro Alonso

Fuori Concorso

L'Abbé Pierre - Une vie de combats di Frédéric Tellier

Un Certain Regard

Only the River Flows di Wei Shujun

Une nuit di Alex Lutz - Il film sarà prodotto fuori concorso come titolo di chiusura della sezione

Cortometraggi

Filles du fue di Pedro Costa

Proiezioni speciali

Little Girl Blue di Mona Achache

Bread and Roses di Sahra Mani

Le Théorème de Marguerite di Anna Novion

Proiezioni di Mezzanotte