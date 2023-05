Cannes 2023: How To Have Sex ha vinto il premio come Miglior Film di Un Certain Regard

La giuria di Un Certain Regard a Cannes 2023, con presidente John C. Reilly, ha assegnato il premio come Miglior Film a How To Have Sex.

La giuria ha valutato i 20 titoli realizzati da registi alla loro opera prima o seconda per assegnare i riconoscimenti ufficiali.

I titoli vincitori

John C. Reilly era il presidente della giuria di questa edizione di Un Certain Regard, che ha preso il via nel 1978 per iniziativa di Gilles Jacob.

Gli altri giurati erano la regista e la sceneggiatrice Alice Winocour, l'attrice tedesca Paula Beer, il regista e produttore cambogiano Davy Chou, e l'attrice belga Emilie Dequenne.

A conquistare il premio più importante è stato How to Have Sex di Molly Manning Walker, in cui si racconta l'estate di un gruppo di teenager che stanno entrando nell'età adulta.

Il premio della giuria è stato invece assegnato a The Hounds di Kamal Lazraq, con al centro un padre e un figlio che si ritrovano coinvolti in un rapimento finito male.

Asmae El Moudir, con il suo documentario The Mother of All Lies in cui si raccontano le proteste avvenute a Casablanca nel 1981, ha conquistato il premio come Miglior Regia.

L'Ensemble Prize è stato assegnato a The Buriti Flower di Joao Salaviza e Renée Nader Messoera.

Il New Voice Award ha visto vincitore il rapper belga MC Baloji per Omen.

Il Freedom Prize, infine, è stato assegnato a Goodbye Julia! di Mohamed Kordofani.

