Cannes 2023: in serata l'annuncio della Palma D'oro e la proiezione di Elemental, nuovo film Pixar

Dopo aver preso il via il 16 maggio, Cannes 2023 si concluderà nella serata di sabato 27 maggio con la cerimonia di consegna dei premi ufficiali e la proiezione di Elemental, il nuovo film Pixar.

L'appuntamento per l'annuncio dei riconoscimenti assegnati dalla giuria è a partire dalle ore 20.30 su France 2 e Brut.

La cerimonia di chiusura

La giuria della 76esima edizione del Festival di Cannes ha come presidente il regista Ruben Östlund che ha guidato il lavoro del gruppo composto dalla sceneggiatrice e regista Julia Ducournau, del regista e sceneggiatore argentino Damian Szifron, del regista e sceneggiatore Atiq Rahimi, dell'attore, sceneggiatore e regista Paul Dano, dell'attrice, regista e produttrice Brie Larson, nella regista e sceneggiatrice Rungano Nyoni, dell'attore Denis Ménochet, e della sceneggiatrice e regista Maryam Touzani.

A condurre la cerimonia sarà la madrina di questa edizione, l'attrice Chiara Mastroianni, la figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, icona del cinema che è stata scelta per la locandina del 2023.

Il film di chiusura

Peter Sohn è il regista di Elemental, il nuovo film Pixar, che chiuderà Cannes 2023. La storia, ambientata a Element City, ha come protagonista la giovane Ember, che inaspettatamente stringe amicizia con Wade. Il legame metterà alla prova tutto ciò in cui crede.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

Elemental: una scena

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Stefano De Martino è Wade Ripple, un empatico ragazzo di acqua sulla ventina che non ha paura di mostrare le proprie emozioni: infatti, è difficile non notarle. Wade è dotato di un grande spirito d'osservazione ed è bravissimo ad ascoltare: trabocca letteralmente di compassione per gli altri. Ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, un vivace gruppo di individui insolitamente emotivi alla ricerca di opportunità per condividere le proprie emozioni.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L'Appuntamento di Carl.