Cannes 2021: Tilda Swinton e il divertente scherzo a Timothée Chalamet (VIDEO)

Tilda Swinton, al termine della proiezione di The French Dispatch a Cannes 2021, ha fatto un divertente scherzo a Timothée Chalamet, come rivela un video condiviso online.

L'attrice ha sfruttato i nove minuti di applausi da parte del pubblico per agire mentre la giovane star di Chiamami col tuo nome non si accorgeva di quanto stava accadendo.

Nel filmato pubblicato da Ramin Setoodeh di Variety si vede infatti Tilda Swinton che sfrutta la distrazione di Timothée Chalamet per dargli un piccolo colpo sulla spalla. L'attore non si è però accorto che l'attrice gli ha attaccato il cartello con il proprio nome, usato per segnare il posto in sala, sulla schiena.

Tilda, rapidissima, ha fatto girare Timothée permettendo così a tutti di mostrare il risultato del suo scherzo, suscitando anche l'espressione divertita di Adrien Brody che era accanto a lui.

The French Dispatch, descritto come una lettera d'amore di Anderson al mondo del giornalismo, dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo. In occasione della morte del suo amato direttore Arthur Howitzer, Jr., nato in Kansas, la redazione del French Dispatch, una rivista americana a larga diffusione che ha sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si riunisce per scrivere il suo necrologio.

I ricordi legati a Howitzer confluiscono nella creazione di quattro articoli, i quattro episodi che compongono il film: un diario di viaggio dei quartieri più malfamati della città, firmato dal Cronista in Bicicletta; "Il Capolavoro di Cemento", la storia di un pittore squilibrato rinchiuso in carcere, della sua guardia e musa, e degli ingordi mercanti d'arte che vogliono le sue opere; "Revisioni a un Manifesto", una cronaca d'amore e morte sulle barricate all'apice della rivolta studentesca; e "La Sala da Pranzo Privata del Commissario di Polizia", una storia di droghe, rapimenti e alta cucina piena di suspense.

La lunga lista degli interpreti comprende i nomi di Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray. Sullo schermo appariranno inoltre Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.

The French Dispatch è diretto da Wes Anderson, la sceneggiatura è firmata da Wes Anderson a partire da un soggetto di Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman.