Candice Patton di The Flash: "Volevo abbandonare lo show a causa delle molestie che ho subito online"

Candice Patton si è recentemente aperta a proposito sulla sua esperienza con le molestie online che ha dovuto affrontare dopo aver fatto il suo debutto in The Flash. Durante una conversazione con The Open Up Podcast, la Patton ha spiegato che voleva lasciare lo show "già dalla seconda stagione" perché si sentiva "molto infelice" a causa dei messaggi molesti che i fan le inviavano online.

Candice, che interpreta Iris West nella serie dal 2014, ha spiegato: "Oggi le persone lo capiscono un po' meglio, sanno che i fan possano essere razzisti, sessisti e misogini, ma all'epoca era considerato normale. Anche con le aziende con cui lavoravo reagivano con indifferenza; ora sappiamo che non è giusto lasciare che i tuoi attori subiscano abusi e molestie".

L'attrice ha affermato che non c'erano sistemi di supporto all'epoca e che i maltrattati avevano luogo ogni singolo giorno: "Non c'erano protocolli di social media in atto per proteggermi, hanno semplicemente lasciato che tutta quella roba rimanesse lì. È come se venissi fermato alle 2 del mattino a Jackson, Mississippi, da un poliziotto bianco. Pensi che gliene frega un cazzo che io sia Candice Patton di The Flash? Non importa".

"Già dalla seconda stagione volevo abbandonare lo show a causa delle molestie. Ancora oggi, quando arrivo sul set e tutti coloro che lavorano intorno a me sono bianchi, so di non essere protetta e so che non lo sarò mai. E questo non vuol dire che tutti abbiano cattive intenzioni, ma hanno punti ciechi e per gli altri è più facile farmi del male", ha concluso Candice Patton.