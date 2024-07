Can Yaman tornerà al Festival di Venezia, indosserà abiti Dolce&Gabbana?

La nuova serie Rai incentrata sulle avventure di Sandokan si prepara a sbarcare sui palinsesti della rete a partire dal 2025, lo show porta con sé diverse responsabilità tra cui rendere giustizia a un personaggio la quale reputazione è legata in gran parte all'attore che lo ha interpretato nell'ormai iconico sceneggiato televisivo degli anni settanta, Kabir Bedi.

In questa nuova versione dello show però, la palla è passata nelle mani di Can Yaman, il quale di recente è stato anche candidato ufficialmente per il premio Kinéo come miglior attore nella serie Viola come il Mare, e questo potrebbe essere un modo di presentarsi alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Venezia. Attualmente però rimane un dubbio: a quale brand deciderà di affidarsi per il suo outfit? Forse, dato che ne è testimonial ufficiale, sarà proprio Dolce&Gabbana?

Di recente, o almeno poco prima che l'attore prendesse la drastica decisione di allontanarsi dal suo profilo Instagram finché non avesse portato a termine le riprese di Sandokan, aveva pubblicato una foto che lo vedeva indossare proprio alcuni indumenti legati al famoso brand sopracitato, altro elemento questo che di certo porta a pensare che la collaborazione con il marchio in questione sia destinata a perdurare ancora a lungo nel corso del tempo. In tal senso, non resta altro da fare che attendere l'inizio della prossima edizione del Festival di Venezia e capire se effettivamente Can Yaman farà quanto è stato immaginato da molti.