Can Yaman, da Sandokan ad agente segreto: sui social le foto del duro allenamento per la sua serie spagnola

Mentre si trova in Spagna, dove sono appena iniziate le riprese della sua nuova serie, l'attore turco ha condiviso video e foto del duro allenamento preparatorio per interpretare un agente segreto ricercato da mezzo mondo

Dopo aver presentato Sandokan in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025, Can Yaman è subito volato in Spagna insieme al suo team e all'inseparabile fidanzata Sara Bluma. Il motivo? Proprio oggi sono iniziate le riprese della sua prima serie spagnola.

Il titolo e altri dettagli sono ancora segretissimi, ma qualcosa in più sul nuovo progetto era stata svelata proprio dal divo turco in occasione dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia e, come sempre, via social. Ed è proprio da Instagram che trapelano oggi le foto del suo duro allenamento.

Can Yaman si tiene in forma per il set spagnolo

A settembre, con le riprese di Sandokan ormai abbondantemente alle spalle, in un post l'attore aveva svelato ai suoi follower: "Continuiamo con l'allenamento, sto arrivando in Spagna per una serie piena di azione".

A giudicare dalle ultime immagini postate nelle stories, il set di Tenerife impegnerà davvero molto Can Yaman, che dovrà non solo essere perfettamente a suo agio nelle scene action (e questa per lui non è una novità), ma anche recuperare tutto il peso perso per interpretare la Tigre della Malesia.

Sarà una vera sfida, dopo averlo fatto in italiano e in inglese, anche dover recitare ancora una volta in una lingua non sua, lo spagnolo, che sta studiando da mesi, per quattro ore al giorno, con un insegnate privato e con il supporto di film e serie tv da guardare rigorosamente in lingua.

Ma niente sembra spaventare Yaman, che ha dichiarato in più occasioni di essere entusiasta del nuovo progetto, anche perchè sente con la Spagna una connessione particolare. E non a caso una parte importante della sua fanbase vive proprio tra i Pirenei e Gibilterra.

Di cosa parla le serie spagnola in cui reciterà Can Yaman?

Le riprese della serie ancora senza titolo sono iniziate proprio stamattina, come hanno appreso tutti i follower dal profilo Instagram di Can Yaman. Prodotto da Secuoya Studios, il progetto viene descritto come un thriller romantico in 8 episodi, che vedrà la star di Sandokan cimentarsi con scene d'azione incredibili. Anche perchè Can avrà un compito non facile: sarà un agente segreto.

E non uno qualunque, perchè, come anticipa il sito della casa di produzione, l'attore turco passerà dall'essere un agente segreto impeccabile all'uomo più ricercato di Spagna. E tutto per via di un tradimento. Mentre lotta per riabilitare il suo nome e smascherare coloro che intendono rapinare le casse dello Stato, scoprirà che l'amore potrebbe essere la sua più grande debolezza o l'unica salvezza.

Sarà su questo set che lo vedremo "sfigato con le donne", come riportato da alcuni siti? Quasi certamente no, anche se il ruolo da "incapace sentimentale" potrebbe essere nel suo futuro professionale.

Sandokan 2 e il sogno della commedia: l'agenda fittissima di Can Yaman

Il Turco: una scena con Can Yaman

Aveva annunciato il suo trasferimento in Spagna a ottobre già da un po', dopo aver vissuto in Italia per gli ultimi 5 anni. E nel suo futuro ci sarà certamente un ritorno nel nostro Paese, dove già entro il prossimo anno dovrebbero iniziare le riprese della seconda stagione di Sandokan, annunciata da Lux Vide e Rai Fiction all'Italian Global Series Festival.

In un'intervista realizzata con La Repubblica in occasione dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, inoltre, l'attore turco aveva lasciato intendere di avere in ballo, ancora una volta in Italia, un altro progetto a lungo desiderato: una comedy in cui, per la prima volta, avrebbe fatto la parte dello "sfigato" con le donne che deve ricevere consigli per riuscire a conquistarle. "Una commedia che nasce da questa idea, un format stile americano anni '90, con puntate della durata di 20 minuti" aveva dichiarato ai microfoni del quotidiano.

Non ci sono ancora notizie di un'ipotetica seconda stagione de Il Turco, annunciata durante un evento promozionale in Russia, ma, sempre dalle parole di Can Yaman, sappiamo che dopo aver vestito nuovamente i panni del pirata gentiluomo di Emilio Salgari, volerà in Brasile per un nuovo film.

In attesa di scoprire quanti dei progetti annunciati effettivamente si concretizzeranno, ricordiamo che Sandokan debutterà su Rai 1 e RaiPlay il 1° dicembre, e ci farà compagnia per 4 settimane.