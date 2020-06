Cambio Ristorante, la seconda puntata stasera su Nove

Dopo il successo della prima puntata che ha incollato quasi 1 milione di telespettatori con il 4.1% di share (in simulcast su Nove, Real Time, Food Network e Dmax); torna stasera su Nove la seconda puntata di Restaurant Swap - Cambio Ristorante, la nuova avvincente sfida prodotta da Banijay Italia e condotta dall'istrionico chef Gino D'Acampo.

Questa volta lo chef partenopeo Gino D'Acampo giunge a Firenze, famosa in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche ma anche per il tipico taglio di carne "alla fiorentina". A contendersi la vittoria saranno due mondi davvero opposti: Casa della Nella - tipica trattoria fiorentina votata alla carne, guidata da Massimo un oste rudo e caotico - e L'Ov - un'osteria vegetariana amministrata da Simone, solerte e raffinato proprietario. Grazie alla sua esperienza ventennale ed internazionale - con oltre 50 ristoranti in Inghilterra - Gino D'Acampo incontrerà lo chef Simone - un vegetariano con un guardaroba di tutto rispetto e la volontà di portare tutti verso la sua cucina - e lo chef Massimo - un burbero amante della carne che considera la cucina toscana intoccabile e indossa solo maglie della Fiorentina.

Per la durata di un servizio dovranno scambiarsi il ristorante e dare la propria impronta culinaria. Chi riuscirà ad adattarsi meglio nei panni dell'altro? A deciderlo lo chef D'Acampo con il suo insindacabile verdetto. Cambio Ristorante è un programma prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. La puntata sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS l'11 giugno e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play).