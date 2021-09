Calciatori nudi in campo contro i Mondiali di Qatar 2022: l'idea di un artista diventa realtà in Germania

In Germania i calciatori di una squadra amatoriale sono scesi in campo completamente nudi come segno di protesta contro lo svolgimento dei Mondiali 2022 in Qatar.

In Germania 11 calciatori si sono presentati in campo completamente nudi, "armati" solo di scarpe e calzini e con i numeri dipinti sulla schiena, per protesta.

È toccato a una folla di 300 persone a Duisburg assistere al singolare spettacolo, la scorsa domenica, offerto dalla squadra Nacktionalmannschaft - gioco di parole sui termini tedeschi per 'nudo' e 'squadra nazionale' -. Il match è andato avanti regolarmente per 90 minuti e si è concluso con un punteggio di parità tra le due formazioni (l'altra, a scanso di equivoci, completamente vestita).

Anche se in questo caso più importante del risultato era la motivazione che ha spinto 11 calciatori amatoriali a giocare senza divisa: protestare contro i Mondiali di Qatar 2022, sperando che la nazionale tedesca decida di non partecipare.

Ideatore dell'iniziativa è stato l'artista 35enne Gerrit Starczewski, non nuovo a questa forma di protesta: sua l'organizzazione, un anno fa, di un match in cui si erano affrontate due squadre completamente svestite. Questa volta però era diverso: "Il fatto che una squadra giochi in uniforme fa risaltare ancora più intensamente il contrasto e l'estetica del corpo nudo" ha spiegato l'artista allo Spiegel.

E il contrasto, a suo dire, ha espresso con forza maggiore il messaggio politico che ha animato la performance: manifestare contro l'eccessiva commercializzazione del calcio e soprattutto boicottare i Mondiali 2022. Il motivo? I morti - oltre 6500 secondo un articolo del Guardian - direttamente connessi alla costruzione di impianti adatti a poter ospitare la competizione sportiva, per la maggior parte lavoratori provenienti da Paesi poverissimi costretti in condizioni di schiavitù e spesso mai retribuiti.

Partita dalla Norvegia, la protesta si sta facendo largo pian piano in tutta Europa.