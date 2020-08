Caesar Cordova è morto a 84 anni, aveva recitato in Scarface e Carlito's Way

L'attore Caesar Cordova è morto mercoledì 26 agosto 2020 all'età di 84 anni, in carriera era apparso in film come Scarface e Carlito's Way.

Caesar Cordova è morto di cause naturali mercoledì 26 agosto 2020 all'età di 84 anni, in carriera aveva recitato in film come Scarface e Carlito's Way.

Il figlio, l'attore Panchito Gomez, ha annunciato la triste notizia del decesso avvenuto ad Atlantic City, New Jersey.

Caesar Cordova era un membro a vita dell'Actors Studio e aveva interpretato in Scarface, film diretto da Brian De Palma, il ruolo del cuoco specializzato in taco che lavorava al chiosco El Paraiso. In Carlito's Way era invece un barbiere e in carriera ha recitato anche in film come Where the Buffalo Roam accanto a Bill Murray, I falchi della notte con star Sylvester Stallone, e Shark's Treasure diretto e scritto da Cornel Wilde.

Tra le apparizioni televisive dell'attore ci sono anche Kojak, Cagney and Lacey, A-Team, ed East Side, West Side.

Tra i suoi impegni teatrali c'è anche Does a Tiger Wear a Necktie? andato in scena a Broadway e con protagonista Al Pacino.

Caesar Cordova era cresciuto a New York e aveva trascorso anche degli anni nell'esercito.