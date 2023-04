Caccia all'agente Freegard, su Prime Video in streaming da oggi

Caccia all'agente Freegard, il film ad alta tensione di Declan Lawn e Adam Patterson, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 20 aprile 2023.

Caccia all'agente Freegard, il film ad alta tensione di Declan Lawn e Adam Patterson, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 20 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La storia straordinaria e agghiacciante del truffatore in carriera Robert Freegard che si è travestito da agente dell'MI5 e ha ingannato le persone facendogli nascondersi, e la donna che si è innamorata di lui, e poi lo ha abbattuto. Per lungo tempo, Robert Freegard si è finto un agente segreto sotto copertura: uno stratagemma ideato per circuire diverse vittime, che sono state ingannate dalla sua proverbiale abilità.

Caccia all'agente Freegard: Freya Mavor in una scena

La sua carriera di truffatore, però, potrebbe essere in pericolo. Un giorno, infatti, Robert inizierà a frequentare Alice, che si innamorerà di lui. Dopo qualche tempo, la donna comincerà però a maturare dei sospetti, tanto da avvicinarsi alla vera identità di Robert. Questo provocherà una serie di conseguenze, che daranno avvio a una inesorabile caccia all'uomo... Nel cast troviamo James Norton, Matthew Douglas, Rob Malone, Marisa Abela, Freya Mavor, Peter Heenan, Michael Drake, Gemma Arterton, Julian Barratt, Philip Wright, Jimmy Akingbola, Michael Fenton Stevens, Charlotte Avery, Simon Chandler, Melissa Collier, Shazad Latif e Sarah Goldberg. Alla regia Declan Lawn e Adam Patterson, al loro primo lungometraggio dopo aver realizzato insieme il cortometraggio Rough.