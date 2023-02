Burny Mattinson, uno dei nomi storici dei Walt Disney Studios, è morto a 87 anni

L'animatore, regista, produttore e story artist Burny Mattinson è morto all'età di 87 anni nella giornata del 27 febbraio 2023.

L'artista era l'ultimo dei dipendenti dei Walt Disney Studios ad aver lavorato negli anni in cui alla guida c'era ancora Walt Disney.

Burny Mattinson aveva deciso di lavorare nel mondo dell'animazione quando aveva solo 6 anni, dopo la visione di Pinocchio. L'artista aveva dichiarato: "Non appena ho visto quel film, quello era il mio sogno: lavorare in questo settore. Quindi ho lavorato ogni giorno, disegnando".

Dopo aver completato il liceo, il futuro artista ha convinto la madre ad accompagnarlo ai Walt Disney Studios dove ha consegnato il suo portfolio a un responsabile della sicurezza che, vedendo i disegni, ha quindi chiamato Ken Seiling, responsabile del personale.

Mattinson riuscì a ottenere un incarico, anche se non tra gli animatori, ma sei mesi dopo entrò a far parte del team al lavoro su Lilli e il vagabondo.

Il 6 giugno Burny avrebbe festeggiato i 70 anni di lavoro all'interno dello studio.

Jennifer Lee di Walt Disney Animation Studios ha dichiarato in un comunicato stampa: "Il talento artistico di Burny, la sua generosità, e l'amore per Disney Animation e per le generazioni di animatori che sono entrati, per sette decenni, dalle nostre porte, ci hanno reso migliori - artisti migliori, migliori dal punto di vista tecnologico, e migliori collaboratori. E tutti noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerlo e imparare da lui ci assicureremo che ciò che ci ha lasciato continui".

Don Hall, regista di Raya e l'ultimo drago, ha aggiunto: "Per quasi 30 anni, ho avuto il privilegio di lavorare con Burny Mattinson, da Winnie the Pooh a Big Hero 6 e, più recentemente, Strange World - Un mondo misterioso. Sono rimasto meravigliato dalla sua arte, ho apprezzato il suo buon umorismo, e sono rimasto rapito dalle sue storie sul passato della Disney. A 18 anni ha inseguito il suo sogno di lavorare per Walt Disney Animation Studios e, per quasi 70 anni, ha vissuto quel sogno ogni giorno, ispirando tutti noi che hanno avuto la fortuna di seguire le sue orme. Gli voglio molto bene".

Tra i film a cui ha lavorato ci sono Lilli e il vagabondo, La carica dei 101, La spada nella roccia, Il libro della giungla, Le avventure di Bianca e Bernie. L'artista ha poi fatto parte del team che ha sviluppato le storie di Aladdin, La Bella e la Bestia, Il re Leone, Pocahontas, Il gobbo di Notre Dame, Tarzan e Mulan.

Nel 1959 e nel 1962, in occasione di La bella addormentata nel bosco e La carica dei 101, ha avuto l'incarico di assistente animatore di Marc Davis.

Mattinson ha poi lavorato per 12 anni per Eric Larson, passando poi alla guida degli animatori in occasione di Winnie the Pooh and Tigger Too, venendo poi scelto per firmare gli storyboard di Le avventure di Bianca e Bernie.

Eric Goldberg, grande amico e collega di Mattinson, ha dichiarato: "Burny era l'uomo del Rinascimento della Disney Animation. Ha fatto letteralmente tutto quello che si poteva fare nello studio: l'assistente animatore, animatore, story artist, produttore e regista di così tanti film che hanno lasciato un segno indelebile nel nostro apprezzamento collettivo dell'etica Disney".

Goldberg ha aggiunto che quando ha iniziato a lavorare per lo studio in occasione di Aladdin ha potuto apprezzare l'arte di Mattinson e di come i suoi storyboard creassero delle atmosfere e storie uniche: "Più vedevo del suo lavoro, più ero ammirato dalla grandezza del suo talento. Dò valore alla sua gioiosa amicizia e alla durevole ispirazione che ha suscitato in me e così tanti altri artisti. Ci mancherà. ma non lo dimenticheremo".

Burny ha diretto nel 1983 Il canto di Natale di Topolino che ha segnato il ritorno di Mickey Mouse dopo 30 anni sul grande schermo ed è stato produttore e co-regista di Basil l'investigatopo.