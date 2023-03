Buried Truth: la seconda stagione della serie con Marcus Signer, dal 16 marzo su Serially

Dopo il successo della prima stagione, l'agente di polizia cantonale Rosa Wilder torna su Serially per risolvere nuovi ed efferati casi di omicidio. La seconda stagione di Buried Truth sarà disponibile da giovedì 16 marzo sulla piattaforma, la prima italiana di streaming serie TV completamente gratuita.

Dopo numerose richieste arrivate dalla propria community, desiderosa di poter seguire nuove indagini di Rosa Wilder, Serially ha deciso di ascoltare i propri utenti, aggiungendo al catalogo della piattaforma la seconda stagione della serie tv poliziesca ambientata in Svizzera.

Un nuovo misterioso caso per Rosa Wilder, a tre anni di distanza dagli eventi raccontati nella prima stagione. Questa volta a Thallingen, nella Giura bernese, tre giovani ragazzi vengono trovati assassinati in mezzo a un bosco, la stessa sera in cui si svolge la festa aziendale della più grande fabbrica della zona, a cui tutti i cittadini hanno preso parte. Simon, nipote della spalla destra di Rosa, Manfred Kägi, viene identificato come principale sospettato, ma alla storia mancano indizi e certezze. La polizia locale sospetta il coinvolgimento del narcotraffico, ma uno dei poliziotti sembra voler depistare le indagini. A seguire il caso è l'agente Wilder, subito intercettata da Manfred, momentaneamente sospeso dalla Polizia Federale, per chiederle di seguire le indagini.

Oltre alla protagonista Sarah Spale (Treno di Notte per Lisbona, Platzspitzbaby), nel cast ritroviamo Marcus Signer (Mary & Johnny, Der Goalie bin ig) e Andreas Matti (Mario, Vite Rubate), ma anche nuovi personaggi come quelli interpretati da Caspar Kaeser (La cura del benessere, Tatort) e Manuela Biedermann (Sarah joue un loup-garou, Medicus)